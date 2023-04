È ora di finirla di dare la colpa a Melissa Satta (se Matteo Berrettini non gioca bene) (Di lunedì 17 aprile 2023) È una storia di maschilismo e pregiudizi che vede in negativo l'amore fra personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Sulla graticola finisce sempre la donna, rea di aver distratto il campione dall'unica cosa che al pubblico interessa: che lui vinca Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 aprile 2023) È una storia di maschilismo e pregiudizi che vede in negativo l'amore fra personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Sulla graticola finisce sempre la donna, rea di aver distratto il campione dall'unica cosa che al pubblico interessa: che lui vinca

