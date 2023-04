Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : #Liga, è morto Luis Màrquez, l'ex Betis si arrende a una lunga malattia - sportface2016 : Lutto in Spagna: è morto l'ex Betis Luis Marquez - MelgerTina : RT @universumvici: 'Sono morto tante volte' 'La prima quando il Cile fu stravolto dal colpo di Stato, la seconda quando mi arrestarono, la… - StefanoSerafi11 : RT @universumvici: 'Sono morto tante volte' 'La prima quando il Cile fu stravolto dal colpo di Stato, la seconda quando mi arrestarono, la… - universumvici : 'Sono morto tante volte' 'La prima quando il Cile fu stravolto dal colpo di Stato, la seconda quando mi arrestarono… -

Il 51enneMarquez, ex centrocampista del Betis negli anni Novanta, èdopo una lunga malattia. Nato a Siviglia nel 1971, Marquez è cresciuto nel settore giovanile del Betis ed era soprannominato '...Lutto in Spagna per la morte diMarquez , 51enne ex centrocampista del Betis, deceduto dopo una lunga malattia. Classe 1971, nativo di Siviglia, Marquez è cresciuto nelle giovanili del Betis ed era soprannominato 'Schuster' nei ...Rodrigo Sorogoyen sul set traZahera e Denis Ménochet. Foto: Movies Inspired As bestas con la ... Il cinema non è, solo che qualcuno ha capito meglio di altri cosa vuol dire farlo oggi. ...

È morto Luis Màrquez, l'ex Betis si arrende a una lunga malattia La Gazzetta dello Sport

Calcio spagnolo in lutto per la morte di Luis Marquez, 51enne centrocampista del Betis negli anni Novanta deceduto dopo una lunga malattia. Classe 1971, nativo di Siviglia, Marquez è cresciuto nelle g ...Tre anni fa moriva a causa del covid il grande scrittore cileno, autore di libri quali “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”, “Il mondo alla fine del mondo”, “Un nome da torero”, “La frontiera scom ...