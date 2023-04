(Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ieri, classe ’53. E’ stato unodiImprese dal 2005 al 2020. Nato nel 1953 in provincia di Lecco, laureato in sociologia, sposato e padre di due figli,ha trascorso 30 anni nell’ambito del Sistema. Dopo aver lavorato alla Presidenza della Regione Lombardia, per 20 anni è stato Direttore diLecco e successivamenteRegionale diLombardia.ha lavorato anche per la presidenza della Regione Lombardia ed è stato membro del Board di SmeUnited a Bruxelles oltre che componente del CdA di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeccoNews : MORTO CESARE FUMAGALLI: IN POLITICA E CONFARTIGIANATO. LO RICORDA ANTONIO RUSCONI | 17/04/2023 - - maresca_franco : RT @Adnkronos: E' morto Cesare Fumagalli: storico segretario generale di Confartigianato. #Adnkronos - Adnkronos : E' morto Cesare Fumagalli: storico segretario generale di Confartigianato. #Adnkronos - News24Italy : #E' morto Cesare Fumagalli, storico segretario generale di Confartigianato - fisco24_info : E' morto Cesare Fumagalli, storico segretario generale di Confartigianato: (Adnkronos) - E' stato segretario genera… -

E'ieriFumagalli, classe '53. E' stato uno storico segretario generale di Confartigianato Imprese dal 2005 al 2020. Nato nel 1953 in provincia di Lecco, laureato in sociologia, sposato e ...... 80enne perde il controllo dell'auto e si ribalta:all'altezza di Contrada Pozzovivo Eventi ... Eventi 17 Apr 2023 SSC Bari, la pareggia al 94esimo capitan Di: Bari - Como 2 - 2. Sintesi del ...... poi la carriera ai vertici della categoria LECCO " Lutto nel mondo dell'imprenditoria e dell'associazionismo d'impresa: ènelle scorse oreFumagalli , lecchese, che per sedici anni ha ...

Lutto a Lecco: è morto Cesare Fumagalli, ex presidente di Confartigianato LeccoToday

Cesare Fumagalli, storico segretario di Confartigianato Imprese dal 2005 al 2020, è morto nella serata di ieri, 16 aprile, a Lecco. Classe 1953, laureato in sociologia, Fumagalli ha costruito una ...Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Le deputate e i deputati del Partito democratico si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di Cesare Fumagalli. Lo ricorderemo con affetto, per la serietà e la ...