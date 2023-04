È impossibile non volere bene a Rublev (Di lunedì 17 aprile 2023) Carlos Alcaraz lascia uno dei campi d’allenamento di Indian Wells ad Andrej Rublev. I due si incrociano brevemente e si scambiano qualche battuta, giusto delle chiacchiere di cortesia. Alcaraz ha vent’anni ma l’aria molto sicura di sé. Indossa una maglia da basket con scritto “23 Alcaraz”, si siede in panchina, sistema l’attrezzatura, sorridente e rilassato scherza con Rublev: «Sto cercando di essere come te. Sparare forte col dritto, non sbagliare niente». (Vale la pena disegnare il contesto che magari già conoscete: Alcaraz è il nuovo reuccio del tennis mondiale. Un talento generazionale, un predestinato. Ha già vinto uno Slam, oltre ad altri grossi tornei, e quasi tutte le partite giocate nel 2023. È numero due del mondo, è già stato numero uno. Rublev, con quel nome da personaggio Tolstojano, cerca di tenere in piedi la sua ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 17 aprile 2023) Carlos Alcaraz lascia uno dei campi d’allenamento di Indian Wells ad Andrej. I due si incrociano brevemente e si scambiano qualche battuta, giusto delle chiacchiere di cortesia. Alcaraz ha vent’anni ma l’aria molto sicura di sé. Indossa una maglia da basket con scritto “23 Alcaraz”, si siede in panchina, sistema l’attrezzatura, sorridente e rilassato scherza con: «Sto cercando di essere come te. Sparare forte col dritto, non sbagliare niente». (Vale la pena disegnare il contesto che magari già conoscete: Alcaraz è il nuovo reuccio del tennis mondiale. Un talento generazionale, un predestinato. Ha già vinto uno Slam, oltre ad altri grossi tornei, e quasi tutte le partite giocate nel 2023. È numero due del mondo, è già stato numero uno., con quel nome da personaggio Tolstojano, cerca di tenere in piedi la sua ...

