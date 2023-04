E' il momento di alzare la voce! (Di lunedì 17 aprile 2023) E ora? Ora è finalmente arrivato il momento! Esatto dopo tanti anni di lunga attesa si può finalmente urlare “Tutti per uno e uno per Tutti!” Anni buttati al vento a farsi battaglia ed a sprecare energie mentre la squadra era sempre più forte in campo. Ognuno guardava avanti a se, ed anche un po’ con i paraocchi senza riuscire a vedere che l’obiettivo comune stava prendendo forma. Sabato, al Maradona di Napoli, è andato in scena quello che da anni non si vedeva: il tifo che sostiene unito e compatto la squadra senza nessuno che se la prendesse con qualche altra frangia della società calcio Napoli. In campo non si è assistito allo stesso spettacolo? Forse a qualcuno un po’ distratto potrebbe essere sfuggito che il Verona è sempre stato un avversario indigesto soprattutto tra le mura amiche ed a qualcuno, ancora più distratto, sarà sfuggito anche che ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 17 aprile 2023) E ora? Ora è finalmente arrivato il! Esatto dopo tanti anni di lunga attesa si può finalmente urlare “Tutti per uno e uno per Tutti!” Anni buttati al vento a farsi battaglia ed a sprecare energie mentre la squadra era sempre più forte in campo. Ognuno guardava avanti a se, ed anche un po’ con i paraocchi senza riuscire a vedere che l’obiettivo comune stava prendendo forma. Sabato, al Maradona di Napoli, è andato in scena quello che da anni non si vedeva: il tifo che sostiene unito e compatto la squadra senza nessuno che se la prendesse con qualche altra frangia della società calcio Napoli. In campo non si è assistito allo stesso spettacolo? Forse a qualcuno un po’ distratto potrebbe essere sfuggito che il Verona è sempre stato un avversario indigesto soprattutto tra le mura amiche ed a qualcuno, ancora più distratto, sarà sfuggito anche che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmiciUfficiale : È arrivato il momento di alzare il volume della TV e cantare a squarciagola tutti insieme ad Annalisa la sua super… - LucfkK73 : RT @Amelie84044597: Mi ero detta che dovevo sempre ritornare ad ora, al momento presente: sentire i miei piedi appoggiati sulla terra, g… - sailorsara_ : Comunque se ripetuta con convinzione almeno una volta al giorno, e magari in un momento di difficoltà, fa alzare fr… - eleonoramelena : RT @Belgioioso2: Che senso ha faticare tanto per raggiungere i nostri obbiettivi, per alzare la famosa asticella se poi non ci godiamo i ri… - scarIetstars : Non ho risorse per alzare nessuno al momento ma vabb -