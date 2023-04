Duemila chili di coca nel mare della Sicilia orientale, valore 400 milioni (Di lunedì 17 aprile 2023) Due tonnellate di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, sono state sequestrate dalla guardia di finanza. A recuperarla in mare, al largo della costa orientale della ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 17 aprile 2023) Due tonnellate diina, per undi mercato stimato in oltre 400di euro, sono state sequestrate dalla guardia di finanza. A recuperarla in, al largocosta...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Duemila chili cocaina arrivano via mare in Sicilia, bloccati dalla Guardia di finanza - - blogsicilia : #notizie #sicilia Duemila chili cocaina arrivano via mare in Sicilia, bloccati dalla Guardia di finanza -… -