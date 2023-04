Due tonnellate di cocaina imballata su colli galleggianti in mare sequestrate dalla Guardia di finanza (Di lunedì 17 aprile 2023) Quello di imballare e far galleggiare in mare la droga è solo l’ultima frontiera dei narcotrafficanti. Succede all’estero ed è già successo in Italia con un sequestro lo scorso febbraio nelle acque di Lampedusa. Questa volta però il sequestro è di un valore dieci volte superiore. Sono due le tonnellate di cocaina per un valore di oltre 400 milioni di euro che sono state sequestrate dai militari del Comando provinciale di Catania della Guardia di finanza, insieme a finanzieri del Gruppo Aeronavale di Messina. La droga è stata ritrovata in mare a largo delle coste orientali della Sicilia. Le unità aeronavali delle Fiamme gialle hanno individuato numerosi colli galleggianti, scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Quello di imballare e far galleggiare inla droga è solo l’ultima frontiera dei narcotrafficanti. Succede all’estero ed è già successo in Italia con un sequestro lo scorso febbraio nelle acque di Lampedusa. Questa volta però il sequestro è di un valore dieci volte superiore. Sono due lediper un valore di oltre 400 milioni di euro che sono statedai militari del Comando provinciale di Catania delladi, insieme a finanzieri del Gruppo Aeronavale di Messina. La droga è stata ritrovata ina largo delle coste orientali della Sicilia. Le unità aeronavali delle Fiamme gialle hanno individuato numerosi, scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti ...

