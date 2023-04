Due nuove misure al posto del Reddito di cittadinanza: a chi spettano e a quanto ammontano (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Reddito di cittadinanza sta per giungere al termine. Il Governo sta studiando nuove misure d’inclusione, più rigide ed efficienti. Il Governo Meloni ha annunciato nei mesi scorsi grosse modifiche al Reddito di cittadinanza, che verrà progressivamente smantellato e sostituito da una nuova misura assistenziale. Questa misura era precedentemente nota come Misura d’inclusione attiva. Ora è stato annunciato che il nuovo Reddito assistenziale sarà diviso in due misure separate. Il Governo prevede nuove misure assistenziali in arrivo, ma i requisiti d’accesso saranno più rigidi – ilovetrading.itLa prima, chiamata Garanzia per l’inclusione, sarà concessa solo ai nuclei familiari che comprendono un minore, un disabile o una ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 17 aprile 2023) Ildista per giungere al termine. Il Governo sta studiandod’inclusione, più rigide ed efficienti. Il Governo Meloni ha annunciato nei mesi scorsi grosse modifiche aldi, che verrà progressivamente smantellato e sostituito da una nuova misura assistenziale. Questa misura era precedentemente nota come Misura d’inclusione attiva. Ora è stato annunciato che il nuovoassistenziale sarà diviso in dueseparate. Il Governo prevedeassistenziali in arrivo, ma i requisiti d’accesso saranno più rigidi – ilovetrading.itLa prima, chiamata Garanzia per l’inclusione, sarà concessa solo ai nuclei familiari che comprendono un minore, un disabile o una ...

