Due mercenari della Wagner confessano di aver ucciso bambini a Bakhmut e Soledar

2023 - 04 - 17 15:56:58 Kiev: puniremo chiunque uccida i nostri bambini La presidenza ucraina ha reagito alle dichiarazioni didella milizia Wagner, che hanno detto di avere ucciso dei bambini a Bakhmut e Soledar, promettendo che saranno puniti tutti coloro che sono coinvolti in questi crimini, come riportano i ...... irussi del Gruppo Wagner hanno ucciso bambini a Bakhmut e Soledar. Lo hanno confessato a Gulag.net, organizzazione russa per i diritti umani,appartenenti alla milizia, entrati nella ...Gulag.net raccoglie le testimonianze di: "Ordini di Prigozhin" "A Bakhmut abbiamo ucciso 20 bambini e ragazzi per ordine di Prigozhin".exdella Wagner, la compagnia guidata da Yegheny Prigozhin, confessano ...

I mercenari russi della compagnia Wagner hanno ucciso bambini a Bakhmut e Soledar. A confessarlo a Gulagu.net, organizzazione russa per i diritti umani, due appartenenti alla milizia, entrati nel ...“A Bakhmut abbiamo ucciso 20 bambini e ragazzi per ordine di Prigozhin”. Due ex mercenari della Wagner, la compagnia guidata da Yegheny Prigozhin, confessano massacri di civili compiuti nella zona di ...