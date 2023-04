Due chiacchiere con Hy-Farm Microgreens, un sistema innovativo per la produzione di micropiante (Di lunedì 17 aprile 2023) Hy-Farm Microgreens è un’azienda specializzata nella coltivazione e nella vendita di micropiante. Il suo fondatore è Alex Vasiu, un giovane imprenditore a capo di Hy-Farm che nasce nel 2018 a Timi?oara. Oggi, l’azienda prosegue la sua attività a Iasi, con le sue collaborazione con oltre 1500 ristornati, con l’aiuto di oltre 80 produttori locali e i partner sono in tutta Europa. Conosciamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa sono le micropiante. L’azienda si occupa di crescita e sviluppo delle micropiante con sistemi verticali indoor idroponica (consiste nella coltivazione di piante, anziché nel terreno, in soluzioni acquose di sali nutritizie) semiautomatico, in cui si controlla la temperatura, l’umidità e la luce fornite alle piante. Il substrato che utilizzano è creato da ... Leggi su appuntidizelda (Di lunedì 17 aprile 2023) Hy-è un’azienda specializzata nella coltivazione e nella vendita di. Il suo fondatore è Alex Vasiu, un giovane imprenditore a capo di Hy-che nasce nel 2018 a Timi?oara. Oggi, l’azienda prosegue la sua attività a Iasi, con le sue collaborazione con oltre 1500 ristornati, con l’aiuto di oltre 80 produttori locali e i partner sono in tutta Europa. Conosciamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa sono le. L’azienda si occupa di crescita e sviluppo dellecon sistemi verticali indoor idroponica (consiste nella coltivazione di piante, anziché nel terreno, in soluzioni acquose di sali nutritizie) semiautomatico, in cui si controlla la temperatura, l’umidità e la luce fornite alle piante. Il substrato che utilizzano è creato da ...

