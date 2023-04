Due cagnolini cadono in un buco con un cobra – 48 ore dopo gli eroi degli animali sono scioccati (Di lunedì 17 aprile 2023) L’india è un paese con una grandissima quantità di cani randagi che in alcuni momenti possono causare tantissimi problemi. Questi due cagnolini ad esempio, si sono allontanati dalla loro mamma e sono caduti in un buco piuttosto profondo. Il buco era talmente profondo che la mamma non era in grado di aiutarli ad uscire. Ma, a dire la verità, quello non era l’unico problema: i cagnolini non erano soli. Nel buco con loro c’era anche un grande cobra reale. L’articolo prosegue sotto la foto. YouTubeCome un film A volte succedono cose che si pensa si potrebbero vedere solamente nei film. E credo che questi soccorritori indiani quel giorno abbiano vissuto proprio un’esperienza simile. Leggi di più: Cagnolino vuole ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 17 aprile 2023) L’india è un paese con una grandissima quantità di cani randagi che in alcuni momenti poscausare tantissimi problemi. Questi duead esempio, siallontanati dalla loro mamma ecaduti in unpiuttosto profondo. Ilera talmente profondo che la mamma non era in grado di aiutarli ad uscire. Ma, a dire la verità, quello non era l’unico problema: inon erano soli. Nelcon loro c’era anche un grandereale. L’articolo prosegue sotto la foto. YouTubeCome un film A volte succedono cose che si pensa si potrebbero vedere solamente nei film. E credo che questi soccorritori indiani quel giorno abbiano vissuto proprio un’esperienza simile. Leggi di più: Cagnolino vuole ...

