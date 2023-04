Droga tra le province di Caserta e Benevento: ridotta in appello la pena del boss (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto presso la Corte di appello di Napoli il processo a carico di Gennaro Morgillo, 34 anni di San Felice a Cancello (avvocati Vittorio Fucci ed Igino Nuzzo), Vincenzo Castagna, 37 anni, Marianna Napolitano, 34 anni, e Francesco Massaro, 35 anni. Le quattro persone sono finite nei guai a seguito del maxi blitz che portò a 21 misure cautelari. Morgillo è accusato di essere un personaggio chiave di una fitta rete di traffico di Droga, tra la Valle Caudina e la Valle di Suessola. La Corte di appello, accogliendo le richieste dei legali, ha ridotto la pena di Gennaro Morgillo da 8 anni e 2 mesi, a cui era stato condannato in primo grado, a 6 anni e 6 mesi per 17 capi di imputazione, molti dei quali riguardanti Droga. Per altri 15 capi di imputazione, invece, il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto presso la Corte didi Napoli il processo a carico di Gennaro Morgillo, 34 anni di San Felice a Cancello (avvocati Vittorio Fucci ed Igino Nuzzo), Vincenzo Castagna, 37 anni, Marianna Napolitano, 34 anni, e Francesco Massaro, 35 anni. Le quattro persone sono finite nei guai a seguito del maxi blitz che portò a 21 misure cautelari. Morgillo è accusato di essere un personaggio chiave di una fitta rete di traffico di, tra la Valle Caudina e la Valle di Suessola. La Corte di, accogliendo le richieste dei legali, ha ridotto ladi Gennaro Morgillo da 8 anni e 2 mesi, a cui era stato condannato in primo grado, a 6 anni e 6 mesi per 17 capi di imputazione, molti dei quali riguardanti. Per altri 15 capi di imputazione, invece, il ...

