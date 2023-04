Droga, spaccio e detenzione, giro di vite di Fdi: carcere fino a 5 anni anche per casi di lieve entità (Di lunedì 17 aprile 2023) Droga, la stretta di Fdi arriva con la proposta di legge a firma della deputata Augusta Montaruli, su possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Un giro di vite, quello che concerne la proposta di legge appena depositata alla Camera, che innalza a cinque anni la pena massima per chi è responsabile di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se il fatto è di «lieve entità». Il testo, di cui l’Adnkronos è in possesso, e che come anticipato è stato presentato a Montecitorio dalla deputata di Fdi Augusta Montaruli, introduce delle modifiche agli articoli 73 e 85 bis del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 in materia di stupefacenti. Droga, giro ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023), la stretta di Fdi arriva con la proposta di legge a firma della deputata Augusta Montaruli, su possesso edi sostanze stupefacenti. Undi, quello che concerne la proposta di legge appena depositata alla Camera, che innalza a cinquela pena massima per chi è responsabile di produzione, traffico eilleciti di sostanze stupefacenti o psicotrope,se il fatto è di «». Il testo, di cui l’Adnkronos è in possesso, e che come anticipato è stato presentato a Montecitorio dalla deputata di Fdi Augusta Montaruli, introduce delle modifiche agli articoli 73 e 85 bis del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 in materia di stupefacenti....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Hattoriando : RT @HuffPostItalia: Spaccio e detenzione di droga, la stretta FdI: carcere fino 5 anni per casi di lieve entità - lacantarutti : RT @HuffPostItalia: Spaccio e detenzione di droga, la stretta FdI: carcere fino 5 anni per casi di lieve entità - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Spaccio e detenzione di droga, la stretta FdI: carcere fino 5 anni per casi di lieve entità - HuffPostItalia : Spaccio e detenzione di droga, la stretta FdI: carcere fino 5 anni per casi di lieve entità - FTaccer66320 : RT @Torrechannelit: Napoli – Spaccio di droga e occupazione abusiva di case popolari nel rione Traiano:… -