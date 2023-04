Droga: in giro per ‘delivery’ con lista clienti, preso pusher (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Girava in auto per le strade di Marcianise (Caserta) con varie dosi di Droga e un lista di clienti cui consegnare lo stupefacente; fermato dai carabinieri, è finito in manette e quindi ai domiciliari. E’ accaduto nella tarda serata di ieri, quando un 38enne è stato fermato in via Trentola dai militari della Compagnia di Marcianise, e sottoposto a perquisizione; in un pacchetto di sigarette nel giubbino ma anche nel portafogli i militari hanno trovato una dosi di crack, un’altra di erona e una terza di hashish con un foglio di carta con su scritto una lista di persone e relativo numero di telefono. I carabinieri si sono quindi spostati a casa del 38enne, dove hanno rinvenuto in una scatola di scarpe posizionata nell’armadio una trentina di dosi di eroina custodita in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Girava in auto per le strade di Marcianise (Caserta) con varie dosi die undicui consegnare lo stupefacente; fermato dai carabinieri, è finito in manette e quindi ai domiciliari. E’ accaduto nella tarda serata di ieri, quando un 38enne è stato fermato in via Trentola dai militari della Compagnia di Marcianise, e sottoposto a perquisizione; in un pacchetto di sigarette nel giubbino ma anche nel portafogli i militari hanno trovato una dosi di crack, un’altra di erona e una terza di hashish con un foglio di carta con su scritto unadi persone e relativo numero di telefono. I carabinieri si sono quindi spostati a casa del 38enne, dove hanno rinvenuto in una scatola di scarpe posizionata nell’armadio una trentina di dosi di eroina custodita in ...

