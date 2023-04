Dramma in Irpinia | 71enne ritrovato privo di vita in casa

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (AV) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, nella tarda serata di ieri 16 aprile, è intervenuta in via Laurini, sempre a Montella, per un soccorso ad un uomo di 71 anni, il quale solo innon rispondeva più ai ripetuti richiami di parenti e vicini. Il personale dei Vigili del Fuoco, una volta entrati nell’abitazione ha rinvenuto il corpo dell’uomodi, affidandolo ai sanitari del 118 intervenuti per i riscontri del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

