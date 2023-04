Dove abita Lorella Cuccarini? Una villa immersa nel verde (Di lunedì 17 aprile 2023) Sapete Dove abita Lorella Cuccarini? La celebre show girl e insegnante di Amici abita in una splendida villa immersa nel verde alle porte di Roma, in zona Castel de Ceveri. Una casa con piscina e giardino enorme che condivide con la sua famiglia. Ma scopriamo qualcosa di più su questa meravigliosa abitazione. Lorella Cuccarini davanti all’ingresso di casa sua. Dal suo profilo Instagram @lCuccarini.Come già detto, la casa di Lorella Cuccarini si trova a Roma, città in cui la conduttrice è nata e cresciuta. Sebbene non sia noto l’indirizzo esatto della villa, sappiamo che questa si trova lontana dalla frenesia della Capitale, in zona ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 17 aprile 2023) Sapete? La celebre show girl e insegnante di Amiciin una splendidanelalle porte di Roma, in zona Castel de Ceveri. Una casa con piscina e giardino enorme che condivide con la sua famiglia. Ma scopriamo qualcosa di più su questa meravigliosazione.davanti all’ingresso di casa sua. Dal suo profilo Instagram @l.Come già detto, la casa disi trova a Roma, città in cui la conduttrice è nata e cresciuta. Sebbene non sia noto l’indirizzo esatto della, sappiamo che questa si trova lontana dalla frenesia della Capitale, in zona ...

