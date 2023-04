‘Doping finanziario’ giovedì l’incontro al Campus di Fisciano (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” del Campus di Fisciano, si terrà l’incontro dal titolo “Doping finanziario fra illecito sportivo e illecito penale”, un confronto a più voci tra docenti ed esperti del settore, volto all’analisi del rapporto tra illecito sportivo, frode, doping finanziario e responsabilità penali. Aperta dal saluto istituzionale del Rettore Vincenzo Loia, la giornata ospiterà gli interventi del prof. Giovanni Capo, Ordinario di Diritto Commerciale (Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza), del prof. Salvatore Sica, Ordinario di Diritto Privato (Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza), del dott. Danilo Iervolino (Presidente della U.S. Salernitana 1919) e del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –20 aprile 2023, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” deldi, si terràdal titolo “Doping finanziario fra illecito sportivo e illecito penale”, un confronto a più voci tra docenti ed esperti del settore, volto all’analisi del rapporto tra illecito sportivo, frode, doping finanziario e responsabilità penali. Aperta dal saluto istituzionale del Rettore Vincenzo Loia, la giornata ospiterà gli interventi del prof. Giovanni Capo, Ordinario di Diritto Commerciale (Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza), del prof. Salvatore Sica, Ordinario di Diritto Privato (Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza), del dott. Danilo Iervolino (Presidente della U.S. Salernitana 1919) e del ...

