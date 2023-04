Donne aggredite alla fermata del bus. Battista (Lega): “Serve più sicurezza ai terminal” (Di lunedì 17 aprile 2023) È notizia di ieri dell’aggressione di due giovani Donne avvenute al terminal Bus del Porto Mercantile di Taranto.Questi episodi di cronaca seguono un’aggressione subita da un autista della Ctp che aveva proibito la salita sul bus di un extracomunitario, sprovvisto di biglietto.In una città che vuole essere turistica, sicuramente il terminal bus è uno dei principali biglietti da visita.Stento a chiamarlo terminal quello di Taranto, perché oltre ad essere mal organizzato è sprovvisto di servizi per gli utenti.L’amministrazione comunale dovrebbe prendere in considerazione una rivisitazione della zona perché quando un turista scende dal bus la prima cosa che vede è il terminal.Non da sottovalutare è la questione sicurezza perché purtroppo quelli dei giorni scorsi non sono gli unici episodi ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 17 aprile 2023) È notizia di ieri dell’aggressione di due giovaniavvenute alBus del Porto Mercantile di Taranto.Questi episodi di cronaca seguono un’aggressione subita da un autista della Ctp che aveva proibito la salita sul bus di un extracomunitario, sprovvisto di biglietto.In una città che vuole essere turistica, sicuramente ilbus è uno dei principali biglietti da visita.Stento a chiamarloquello di Taranto, perché oltre ad essere mal organizzato è sprovvisto di servizi per gli utenti.L’amministrazione comunale dovrebbe prendere in considerazione una rivisitazione della zona perché quando un turista scende dal bus la prima cosa che vede è il.Non da sottovalutare è la questioneperché purtroppo quelli dei giorni scorsi non sono gli unici episodi ...

