Donna trovata morta in un sacco a pelo in un prato in Alto Adige: s'indaga sulle cause del decesso (Di lunedì 17 aprile 2023) Alcuni escursionisti, nel pomeriggio di ieri domenica 16 aprile, hanno trovato il corpo senza vita di una Donna, dentro un sacco a pelo abbandonato su un prato alpino, in Alto Adige, e hanno dato subito l'allarme. Il corpo si trovava nel prato alpino del Giogo di Meltina, sopra Bolzano, a 1.750 metri di quota. Gli escursionisti, che stavano facendo una passeggiata per godersi il sole e le temperature miti che hanno lambito anche l'Alto Adige in questi giorni, hanno notato il corpo abbandonato sotto un larice e hanno chiamato i soccorsi: sul posto sono intervenuti il soccorso alpino dell'Avs e della Guardia di finanza e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, che ha portato via la salma. Il corpo era avvolto nel sacco a

