Donna trovata morta in un sacco a pelo abbandonato in un prato: giallo a Bolzano (Di lunedì 17 aprile 2023) Il corpo senza vita di una Donna è stato trovato in un sacco a pelo su un prato alpino nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano, a 1750 metri di quota. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio da alcuni escursionisti che hanno notato il cadavere sotto un larice. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino dell’Avs e della Guardia di finanza e l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ha recuperato la salma. Il medico d’urgenza ha solo potuto constatare il decesso. La Donna morta è una meranese di 56 anni. Le cause della morte sono ancora avvolte dal mistero: sono in corso gli accertamenti per chiarire cosa abbia provocato il decesso e il motivo per cui la Donna fosse all’interno di un sacco a pelo. Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023) Il corpo senza vita di unaè stato trovato in unsu unalpino nei pressi del Giogo di Meltina, sopra, a 1750 metri di quota. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio da alcuni escursionisti che hanno notato il cadavere sotto un larice. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino dell’Avs e della Guardia di finanza e l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ha recuperato la salma. Il medico d’urgenza ha solo potuto constatare il decesso. Laè una meranese di 56 anni. Le cause della morte sono ancora avvolte dal mistero: sono in corso gli accertamenti per chiarire cosa abbia provocato il decesso e il motivo per cui lafosse all’interno di un

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Giallo a Bolzano: donna trovata morta nel sacco a pelo su un prato - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un sacco a pelo su un prato alpino nei press… - SkyTG24 : Giallo a Bolzano, donna trovata a morta in un sacco a pelo - Agenzia_Ansa : Il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un sacco a pelo su un prato alpino nei pressi del Giogo di Melt… - QdSit : Trovata morta dentro un sacco a pelo: sotto un albero il cadavere di una donna -