Donna trovata morta in Alto Adige | esclusa aggressione animale

(Di lunedì 17 aprile 2023) E'l'di uncome causa del decesso dellaieri in un sacco a pelo su un prato nei pressi del Giogo di Meltina, in. Lo apprende l'ANSA da fonti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un sacco a pelo su un prato alpino nei pressi del Giogo di Melt… - MediasetTgcom24 : Alto Adige, donna trovata morta in sacco a pelo su un prato #AltoAdige #17aprile - Trentin0 : La 56enne era stata trovata morta nel sacco a pelo da alcuni escursionisti sopra Meltina, in Alto Adige - alto_adige : La 56enne era stata trovata morta da alcuni escursionisti : era in un sacco a pelo nei prati sopra Meltina - DomenicoS62 : COLPA DELL'ORSO ANCHE QUI? O IL SOLITO #MALOREIMPROVVISO TIPICO DEI SIERATI? ?? -

E' esclusa l'aggressione di un animale come causa del decesso dellamorta ieri in un sacco a pelo su un prato nei pressi del Giogo di Meltina, in Alto Adige. Lo apprende l'ANSA da fonti investigative. Sarà l'autopsa a stabilire l'esatta causa di morte. .Il corpo era in un sacco a pelo su un prato alpino nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano Nuovo giallo in Trentino Alto Adige: è stato ritrovato senza vita il corpo di una, una 56enne di Merano . Era in un sacco a pelo su un prato alpino nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano, a 1.750 metri di quota. L'allarme è stato lanciato da alcuni escursionisti che ...Laaveva 45 anni e viveva da sola da quando si era separata dal marito. Pare che soffrisse di crisi depressive. Tanto che si era isolata e da tempo non dava sue notizie. I vicini di casa ...

Alto Adige, donna trovata morta in sacco a pelo su un prato TGCOM

BOLZANO. E' esclusa l'aggressione di un animale come causa del decesso della donna, trovata morta ieri (domenica 16 aprile) in un sacco a pelo su un prato nei pressi del Giogo di Meltina, in Alto ...