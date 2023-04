Donna trovata a morta in un sacco a pelo (Di lunedì 17 aprile 2023) Giallo in Alto Adige, dove domenica è stato trovato il cadavere di una Donna in un sacco a pelo su un prato nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano, a 1.750 metri di quota.A dare l'allarme sono stati ... Leggi su today (Di lunedì 17 aprile 2023) Giallo in Alto Adige, dove domenica è stato trovato il cadavere di unain unsu un prato nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano, a 1.750 metri di quota.A dare l'allarme sono stati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Donna trovata morta in sacco a pelo su un prato in Alto Adige [a cura della redazione Cronaca] - MediasetTgcom24 : Alto Adige, donna trovata morta in sacco a pelo su un prato #AltoAdige #17aprile - Agenzia_Ansa : E' da attribuire con ogni probabilità a cause naturali il decesso della donna trovata morta in un sacco a pelo su u… - massimo_san : RT @Open_gol: Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti - infoitinterno : Giallo in Alto Adige: donna trovata morta in un sacco a pelo in un prato -