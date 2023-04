Donbass Devushka | l’ex ufficiale Usa che si fingeva un’ebrea russa in cerca di donazioni per i separatisti

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il 7 aprile 2022, nei primi mesi dall’inizio dell’invasionesu vasta scala in Ucraina, compare un canale Telegram intitolatoche inizia a condividere numerosi contenuti della propaganda filoe in particolare del gruppo Wagner. Il nome del canale, che conta oltre 68 mila iscritti, sarebbe lo pseudonimo utilizzato da una donna che sosteneva di essere ebreadi Lugansk. Dopo un anno di propaganda, c’è chi è risalito alla sua identità: un’ex impiegata della Marina degli Stati Uniti di nome Sarah Bils. A mettere in dubbio la sua credibilità erano stati alcuni errori come il luogo di nascita, che cambiava di volta in volta dalla Russia a Gaza. Oltre al canale Telegram, Bils gestiva diversi account social con altri nomi: Mila Medvedev, CheburekiVibes, MeatballSubZero, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giamahiria : RT @MarceVann: L'ex ufficiale della Marina degli Stati Uniti ha ammesso di essere una degli amministratori del canale Donbass Devushka Tele… - adapallai : RT @riannuzziGPC: Attenzione che (come ha osservato qualcuno) episodi come quello dei Pentagon leaks “attribuiti” al riservista Jack Teixei… - rosaroccaforte : RT @riannuzziGPC: Attenzione che (come ha osservato qualcuno) episodi come quello dei Pentagon leaks “attribuiti” al riservista Jack Teixei… - Bolpet : RT @riannuzziGPC: Attenzione che (come ha osservato qualcuno) episodi come quello dei Pentagon leaks “attribuiti” al riservista Jack Teixei… - ValeReinstated : RT @MarceVann: I documenti del Pentagono sono apparsi sul canale Donbass Devushka il 5 aprile, dopo di che si è scoperto che dietro la fuga… -

Il 7 aprile 2022, nei primi mesi dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala in Ucraina, compare un canale Telegram intitolatoche inizia a condividere numerosi contenuti della propaganda filorussa e in particolare del gruppo Wagner . Il nome del canale, che conta oltre 68 mila iscritti, sarebbe lo pseudonimo ...Il 7 aprile 2022, nei primi mesi dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala in Ucraina, compare un canale Telegram intitolatoche inizia a condividere numerosi contenuti della propaganda filorussa e in particolare del gruppo Wagner . Il nome del canale, che conta oltre 68 mila iscritti, sarebbe lo pseudonimo ...Il 5 aprile, i primi documenti iniziano a diffondersi attraverso i canali Telegram filo - russi, con la prima versione trovata da Bellingcat sul canale Telegram "" alle 21:29 (ora ...

Donbass Devushka, l'ex ufficiale Usa che si fingeva un'ebrea russa ... Open

The operator of the Donbass Devushka Telegram account, Sarah Bils, served at Whidbey Island in Washington and was discharged in November 2022. Researcher and university professor Pekka Kallioniemi ...The Pentagon’s document leaks case is not yet behind us. Now that the alleged leaker of classified documents has been arrested in Massachusetts, some in Washington began the weekend with a temporary ...