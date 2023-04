Domenica In | Stefania Pezzopane piange mentre racconta la fine della storia con Simona Coccia Poi il commento social | “Non vergognatevi delle emozioni | si nasconda chi ruba…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023)in lacrime da Mara Venier nelre lasuad’amore con SimoneColaiuta, dopo 9 anni. Dopo aver annunciato la decisione suicon un post congiunto, l’ex deputata del Partito Democratico ha scelto il salotto diIn per parlare di una relazione forte, che ha saputo vincere molti pregiudizi legati all’età (23 anni di differenza) ma anche allo stile di vita diverso dei due, con lei polica e lui ex spogliarellista poi diventato personaggio televisivo: “Già ai primi incontri venivamo fotografati e seguiti quasi con uno sguardo torbido degli altri. E lì si è creato il primo dubbio: ‘Cosa facciamo? Perché dobbiamo nasconderci?‘(…) Io ero oggetto di giudizi non su quello che facevo ...