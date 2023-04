“Domenica In”, Mara Venier stuzzica Elisabetta Gregoraci: “Ora mi fai Santa Maria Goretti…” (Di lunedì 17 aprile 2023) Personaggi tv. “Ora mi fai Santa Maria Goretti…”. Mara Venier asfalta la Gregoraci, c’entra il nuovo fidanzato – Elisabetta Gregoraci è tornata in tv, su Rai 1, per un’intervista a Domenica In con Mara Venier. Nel corso dell’ospitata la popolare showgirl calabrese ha parlato a lungo della scomparsa della madre Melina, avvenuta anni fa a causa di un tumore al seno, del matrimonio finito con Flavio Briatore e del suo nuovo fidanzato Giulio Fratini. leggi anche: Elisabetta Gregoraci, botta e risposta con un hater: replica e Gaviscon leggi anche: Maurizio Costanzo tranchant su Elisabetta Gregoraci: “Un po’ di ... Leggi su tvzap (Di lunedì 17 aprile 2023) Personaggi tv. “Ora mi fai”.asfalta la, c’entra il nuovo fidanzato –è tornata in tv, su Rai 1, per un’intervista aIn con. Nel corso dell’ospitata la popolare showgirl calabrese ha parlato a lungo della scomparsa della madre Melina, avvenuta anni fa a causa di un tumore al seno, del matrimonio finito con Flavio Briatore e del suo nuovo fidanzato Giulio Fratini. leggi anche:, botta e risposta con un hater: replica e Gaviscon leggi anche: Maurizio Costanzo tranchant su: “Un po’ di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : Il colpo della strega non ferma Mara Venier: Domenica In al 21% di share con un'ospite speciale e un libro commoven… - GossipOne_it : Il colpo della strega non ferma Mara Venier: Domenica In al 21% di share con un'ospite speciale e un libro commoven… - mattiamattiaaa : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Senza Non è L'Arena, La7 crolla. Fiacche Rai1 (ridotta alle repliche già ad aprile) e Canale5. Al pome… - Moonlightshad1 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Senza Non è L'Arena, La7 crolla. Fiacche Rai1 (ridotta alle repliche già ad aprile) e Canale5. Al pome… - VigilanzaT : #AscoltiTv #Auditel: Senza Non è L'Arena, La7 crolla. Fiacche Rai1 (ridotta alle repliche già ad aprile) e Canale5.… -