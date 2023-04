Domenica In, Elisabetta Gregoraci si sfoga: “Con Flavio Briatore accanto non è facile trovare l’amore…” (Di lunedì 17 aprile 2023) Ieri pomeriggio, Domenica 16 aprile, è andato in onda un nuovo appuntamento con Domenica In. Mara Venier, come di consueto, ha dribblato tra domande e ospiti per tutto il corso della diretta pur avendo un piccolo problema: il colpo della strega. Nel secondo blocco della trasmissione, Venier ha ospitato Elisabetta Gregoraci. La showgirl si è lasciata andare a confidenze a tutto tondo sulla mamma scomparsa, sul rapporto con il papà e l’amore per il figlio Nathan Falco, sulla sua nuova love story e il rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. Un mix di racconti che ha portato Gregoraci ad emozionarsi più volte. L’intervista è partita con il ricordo della mamma Melina scomparsa 12 anni fa, con cui Gregoraci fa i conti ancora oggi: “Mamma si è ammalata la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Ieri pomeriggio,16 aprile, è andato in onda un nuovo appuntamento conIn. Mara Venier, come di consueto, ha dribblato tra domande e ospiti per tutto il corso della diretta pur avendo un piccolo problema: il colpo della strega. Nel secondo blocco della trasmissione, Venier ha ospitato. La showgirl si è lasciata andare a confidenze a tutto tondo sulla mamma scomparsa, sul rapporto con il papà e l’amore per il figlio Nathan Falco, sulla sua nuova love story e il rapporto con l’ex marito. Un mix di racconti che ha portatoad emozionarsi più volte. L’intervista è partita con il ricordo della mamma Melina scomparsa 12 anni fa, con cuifa i conti ancora oggi: “Mamma si è ammalata la ...

