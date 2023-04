Domenica In, Elisabetta Gregoraci: “Flavio Briatore geloso? Quando arriva una persona accanto a me non è facile…” (Di lunedì 17 aprile 2023) Elisabetta Gregoraci è stata ieri ospite a Domenica In. Qui, insieme all’amica Mara Venier ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita: partendo dalla sua famiglia, al momento in cui ha lasciato casa per poter intraprendere una carriera, passando per il momento delicato della perdita dei suoi genitori. Elisabetta, estremamente commossa, si è detta dispiaciuta di non aver fatto conoscere bene suo figlio alla mamma che è morta Quando il piccolo aveva solamente un anno. Da lei, la donna ha preso la forza, la tenacia e il carattere tosto e deciso. La famiglia per la Gregoraci, è sempre stata al centro della sua esistenza. Momento fondamentale della sua carriera televisiva anche la partecipazione al Gf Vip. Qui, la showgirl però ha abbandonato in corso il gioco per la troppa ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 aprile 2023)è stata ieri ospite aIn. Qui, insieme all’amica Mara Venier ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita: partendo dalla sua famiglia, al momento in cui ha lasciato casa per poter intraprendere una carriera, passando per il momento delicato della perdita dei suoi genitori., estremamente commossa, si è detta dispiaciuta di non aver fatto conoscere bene suo figlio alla mamma che è mortail piccolo aveva solamente un anno. Da lei, la donna ha preso la forza, la tenacia e il carattere tosto e deciso. La famiglia per la, è sempre stata al centro della sua esistenza. Momento fondamentale della sua carriera televisiva anche la partecipazione al Gf Vip. Qui, la showgirl però ha abbandonato in corso il gioco per la troppa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #DomenicaIn, Elisabetta Gregoraci: “Flavio Briatore geloso? Quando arriva una persona accanto a me non è facile…” - infoitcultura : Domenica In, Elisabetta Gregoraci si sfoga: “Con Flavio Briatore accanto non è facile trovare l’amore…” - PorcodelMolente : Domenica In, Elisabetta Gregoraci si sfoga: “Con Flavio Briatore accanto non è facile trovare l’amore…”… - occhio_notizie : Ospite di Mara Venier a Domenica In, Elisabetta Gregoraci ha parlato del rapporto con l'ex marito Flavio Briatore e… - FQMagazineit : Domenica In, Elisabetta Gregoraci si sfoga: “Con Flavio Briatore accanto non è facile trovare l’amore…” -