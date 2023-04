Domani mattina a Milano i funerali di Julia Ituma (Di lunedì 17 aprile 2023) Sabato mattina è tornata in Italia la salma di Julia Ituma, 18enne pallavolista dell’Igor Novara scomparsa a Istanbul precipitando dal sesto piano dell’hotel in cui era con la sua squadra per i quarti di Champions League. Il rientro è avvenuto con un volo della Turkish Airlines atterrato a Malpensa alle 9.50 del 15 aprile. Il feretro è poi stato trasferito in una camera mortuaria a Milano. I funerali di Julia si svolgeranno Domani mattina alle 11 nella chiesa di San Filippo Neri nel quartiere della Bovisasca, la parrocchia dove ha iniziato a giocare a volley da piccola. “La scelta di celebrare i funerali qui, anche se non è qui che abita la famiglia, è stata fatta per gli anni trascorsi da Julia nel contesto della ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Sabatoè tornata in Italia la salma di, 18enne pallavolista dell’Igor Novara scomparsa a Istanbul precipitando dal sesto piano dell’hotel in cui era con la sua squadra per i quarti di Champions League. Il rientro è avvenuto con un volo della Turkish Airlines atterrato a Malpensa alle 9.50 del 15 aprile. Il feretro è poi stato trasferito in una camera mortuaria a. Idisi svolgerannoalle 11 nella chiesa di San Filippo Neri nel quartiere della Bovisasca, la parrocchia dove ha iniziato a giocare a volley da piccola. “La scelta di celebrare iqui, anche se non è qui che abita la famiglia, è stata fatta per gli anni trascorsi danel contesto della ...

