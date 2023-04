Domani alle 11 i funerali di Julia Ituma a Milano

(Di lunedì 17 aprile 2023), martedì 18 aprile,11 a, nella chiesa San Filippo Neri, avrà luogo l’ultimo saluto a, la pallavolista di 18 anni della Igor di Novara precipitata dall’albergo dove si trovava con la squadra ad Istanbul e morta lo scorso 13 aprile. A celebrarlo il parroco, don Ivan Bellini insieme a don Fabio Carcano, il sacerdote di Santa Maria del buon consiglio, cioè della parrocchia della Bovisa, il quartiere doveè cresciuta e dove ancora vive la famiglia. “Ho parlato a lungo con la mamma, per sostenerla un po’ e per sostenerci. Nell’omelia – ha spiegato il parroco – cercherò di aprire il cuore alla speranza, perché questo è il senso del funerale cristiano, cercherò di trovare le ragioni per incoraggiare ad andare avanti per onorare la memoria e la presenza di ...

È in programma per, martedì 18 aprile,18.30 nella sede del Centro universitario padovano in via Zabarella 82 a Padova, l'incontro dal titolo "Fondata sul lavoro" che vedrà ospiti Christian Ferrari, ...In occasione del 50° anniversario della sua ordinazione presbiterale, l'arcivescovo di Foggia - Bovino, mons. Vincenzo Pelvi, presiederà, martedì 18 aprile,18 in cattedrale, una solenne celebrazione eucaristica. La messa, alla quale parteciperanno anche alcuni arcivescovi e vescovi, sarà trasmessa in tv su: Tele Dehon (in ...I contenuti del corso saranno caricati dasulla piattaforma dell'assessorato regionalePolitiche per la salute dedicata alla formazione a distanza, al link https://www.e - llaber.it/ e, ...

Primavera / Udinese-Napoli, domani alle ore 13. I convocati di Frustalupi SSC Napoli

Sarà domani l'ultimo saluto a Julia Ituma, la pallavolista di 18 anni della Igor di Novara precipitata dall'albergo dove si trovava con la squadra ad Istanbul e morta lo scorso 13 aprile. (ANSA) ...1' di lettura 17/04/2023 - E’ in programma a Camerino per domani 18 aprile, con inizio alle ore 9 nell’aula B1 del polo informatico Lodovici di Unicam in via Madonna delle Carceri al civico 7, la ceri ...