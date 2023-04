Domanda elenchi aggiuntivi GPS, si può utilizzare per aggiungere invalidità civile o legge 104? Risposta del Ministero (Di lunedì 17 aprile 2023) C'è tempo fino al 27 aprile ore 14 per l'aggiornamento degli elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Durante la puntata di Question Time, Chiara Cozzetto, sindacalista di Anief, ha risposto ad un quesito riguardo la certificazione di invalidità civile. Se ottenuta a gennaio 2023 è possibile aggiungerla? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 aprile 2023) C'è tempo fino al 27 aprile ore 14 per l'aggiornamento degliI fascia GPS. Durante la puntata di Question Time, Chiara Cozzetto, sindacalista di Anief, ha risposto ad un quesito riguardo la certificazione di. Se ottenuta a gennaio 2023 è possibile aggiungerla? L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Domanda elenchi aggiuntivi GPS, si può utilizzare per aggiungere invalidità civile o legge 104? Risposta del Mini… - AniefTorino : Domanda elenchi aggiuntivi GPS, si può utilizzare per aggiungere invalidità civile o legge 104? Risposta del Minist… - uil_rua : RT @orizzontescuola: Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2023, chi può presentare domanda con riserva e l’unica modalità per scioglierla ht… - uil_rua : RT @scuolainforma: Elenchi aggiuntivi Gps, cosa succede se non si inseriscono nella domanda i 20 istituti scolastici - scuolainforma : Elenchi aggiuntivi Gps, cosa succede se non si inseriscono nella domanda i 20 istituti scolastici -