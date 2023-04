Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Meloni è diventata allergica alle domande dei cronisti? Dopo Cutro premier in fuga dalle conferenze stampa. E per l… - annalilpi : RT @IcsOnlus: Negli emendamenti al dl #Cutro l'esecutivo stravolge le regole dell'accoglienza e punta tutto sugli 'hotspot': i centri di de… - IcsOnlus : Negli emendamenti al dl #Cutro l'esecutivo stravolge le regole dell'accoglienza e punta tutto sugli 'hotspot': i ce… - Spicci3 : @HoaraBorselli @Libero_official Hai ragione Hoara Ma sentiamo i nostri ascoltatori di RadioPadania Secondo voi: Ho… - AnnaritaNinni : RT @EmilioBerettaF1: La denuncia di Emergency: 'Ci sono barche in difficoltà: ma Roma ci nega il permesso di soccorrerle' -

In commissione Affari costituzionali del Senato alle votazioni sugli emendamenti presentati al dl sui migranti, varato dopo la tragedia di. Bocciate le prime proposte delle opposizioni sulle procedure semplificate di rilascio del nulla osta ...Le salme dinon sono bastate a fermare la propaganda della Lega'. Così a Repubblica il ... Se il governo pensa di abbandonare laordinaria dell'accoglienza, quella diffusa, per intenderci, per ...L'ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena sarà la struttura dove saranno tutti trasferiti in... A Roma i lavori sulla conversione del cosiddetto "decreto" (il provvedimento sui flussi e la ...

Dl Cutro, al via voti in commissione. Opposizioni sul piede di guerra Tiscali Notizie

Roma, 17 apr. (askanews) – In commissione Affari costituzionali del Senato al via le votazioni sugli emendamenti presentati al dl sui migranti, varato dopo la tragedia di Cutro. Bocciate le prime prop ...Migranti - A via oggi in commissione Affari Costituzionali del Senato l'esame degli emendamenti del decreto Cutro. Al centro della discussione c'è l'abolizione ...