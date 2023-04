Divorato dalle cimici in cella: il caso choc negli Usa (Di lunedì 17 aprile 2023) Lashawn Thompson, arrestato per rissa e con disturbi psichiatrici, era in carcere da soli tre mesi quando è stato trovato senza vita nella sua cella. Il suo corpo era Divorato dagli insetti. La famiglia chiede giustizia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) Lashawn Thompson, arrestato per rissa e con disturbi psichiatrici, era in carcere da soli tre mesi quando è stato trovato senza vita nella sua. Il suo corpo eradagli insetti. La famiglia chiede giustizia

