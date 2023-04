Disastro AF447 | Airbus e Air France assolte dalla Corte d' Assise

(Di lunedì 17 aprile 2023) "Bisogna ricordare chee Airsono responsabili di questo dramma. Sono, di certo, responsabili civilmente se non penalmente. Analizzeremo la sentenza, vedremo cosa fare. Ma in ogni caso, ...

"Bisogna ricordare che Airbus e Air France sono responsabili di questo dramma. Sono, di certo, responsabili civilmente se non penalmente. Analizzeremo la sentenza, vedremo cosa fare. Ma in ogni caso, ...PARIGI - Assolti il costruttore europeo Airbus e la compagnia Air France nel processo per l'incidente del voloRio - Parigi in cui morirono 228 persone. Quattordici anni dopo il, il tribunale francese ha escluso l'omicidio colposo per i due gruppi, giudicando che se degli "errori" sono stati ...... sotto processo per omicidi colposi dopo l'incidente del voloRio - Parigi, nel 2009, sono state assolte al termine del processo, che si è concluso 14 anni dopo il. Il tribunale di ...

