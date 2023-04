(Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Un tribunale dioggi ha assolto la compagnia aerea Aire la societàdall’accusa di omicidio colposo nel processo per ildel volo Rio-, precipitato nelnell’Atlantico con a bordo 228 persone. Nella sentenza si afferma che, per quanto siano state commesse delle negligenze, non è stato dimostrato “un nesso causale certo” con l’incidente. La decisione è stata definita “incomprensibile ” da David Koubbi, avvocato delle famiglie di alcuni dei passeggeri. “Le famiglie che rappresento sono devastate”, ha aggiunto, sottolineando comunque che se le due compagnie sono statedal punto di vista penale, il tribunale ha accolto invece le istanze della causa civile, riconoscendo sia Air ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Disastro aereo Rio-Parigi del 2009, assolte Air France e Airbus: (Adnkronos) - Il volo precipitò nell'Atlantico con… - ItalyNowadays : Airbus e Air France assolti per il disastro aereo Rio-Parigi. #Economia - Lasiciliaweb : Disastro aereo con 228 morti: tutti assolti Volo Rio-Parigi del 2009: 'Nessuna colpa' per Airbus e Air France… - corrieretrento : #Trento Disastro aereo del volo AF447 finito nell'Atlantico, assolti il costruttore Airbus e la compagnia Air France - alto_adige : Il volo si inabissò nell'Atlantico: 228 vittime, tra loro anche tre altoatesini e tre trentini -

Un tribunale di Parigi oggi ha assolto la compagnia aerea Air France e la società Airbus dall'accusa di omicidio colposo nel processo per ildel volo Rio - Parigi, precipitato nel 2009 nell'Atlantico con a bordo 228 persone. Nella sentenza si afferma che, per quanto siano state commesse delle negligenze, non è stato ...Tra le 228 vittime del, 216 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio. A bordo dell'Airbus A330 immatricolato F - GZCP si trovavano persone di 33 diverse nazionalità, tra cui 72 francesi e 58 ...L'incidente, causato molto probabilmente da un malfunzionamento dei tubi di pitot (le sonde che servono per misurare la velocità indicata degli aerei), dovuto alla formazione di ghiaccio, costò ...

Volo Rio-Parigi, per il disastro aereo del 2009 assolti Airbus e Air France Alto Adige

Lunedì, 17 aprile 2023 Home > aiTv > Disastro AF447, Airbus e Air France assolte dalla ... di Parigi che ha assolto l'azienda costruttrice dell'A-330 e la compagnia aerea francese, imputati di ...(Adnkronos) – Un tribunale di Parigi oggi ha assolto la compagnia aerea Air France e la società Airbus dall’accusa di omicidio colposo nel processo per il disastro aereo del volo Rio-Parigi, precipita ...