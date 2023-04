Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Disastro aereo Rio-Parigi del 2009, assolte Air France e Airbus: (Adnkronos) - Il volo precipitò nell'Atlantico con… - ItalyNowadays : Airbus e Air France assolti per il disastro aereo Rio-Parigi. #Economia - Lasiciliaweb : Disastro aereo con 228 morti: tutti assolti Volo Rio-Parigi del 2009: 'Nessuna colpa' per Airbus e Air France… - corrieretrento : #Trento Disastro aereo del volo AF447 finito nell'Atlantico, assolti il costruttore Airbus e la compagnia Air France - alto_adige : Il volo si inabissò nell'Atlantico: 228 vittime, tra loro anche tre altoatesini e tre trentini -

Un tribunale di Parigi oggi ha assolto la compagnia aerea Air France e la società Airbus dall'accusa di omicidio colposo nel processo per ildel volo Rio - Parigi, precipitato nel 2009 nell'Atlantico con a bordo 228 persone. Nella sentenza si afferma che, per quanto siano state commesse delle negligenze, non è stato ...Tra le 228 vittime del, 216 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio. A bordo dell'Airbus A330 immatricolato F - GZCP si trovavano persone di 33 diverse nazionalità, tra cui 72 francesi e 58 ...L'incidente, causato molto probabilmente da un malfunzionamento dei tubi di pitot (le sonde che servono per misurare la velocità indicata degli aerei), dovuto alla formazione di ghiaccio, costò ...

Volo Rio-Parigi, per il disastro aereo del 2009 assolti Airbus e Air France Alto Adige

(Adnkronos) – Un tribunale di Parigi oggi ha assolto la compagnia aerea Air France e la società Airbus dall’accusa di omicidio colposo nel processo per il disastro aereo del volo Rio-Parigi, ...Anche il colosso europeo dell'aeronautica esprime la propria soldiarietà ai famigliari e "ribadisce" il suo "totale impegno in materia di sicurezza aerea". Il primo giugno ... Tra le 228 vittime del ...