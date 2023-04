(Di lunedì 17 aprile 2023) L’, nel suo bollettino settimanale, approva lesui, riguado “la commercializzazione deiaudiovisivi sportivi relativiseguenti competizioni nazionali dida essa organizzate per le stagioni 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027- 2027/2028 – 2028/2029: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera”. L’Autorità spiega inoltre che “in un contesto di ampliamentodurata deiin oggetto, appare opportuno che lasi adoperi per favorire la previsione di offerte da parte di più operatori, tramite la ...

Diritti televisivi, Antitrust: "Sì alle 'Linee Guida' della Lega Calcio" SPORTFACE.IT

