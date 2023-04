Diretta Isola dei Famosi: puntata di lunedì 17 aprile (Di lunedì 17 aprile 2023) Diretta Isola dei Famosi di lunedì 17 aprile. Inizia una nuova avventura condotta da Ilary Blasi: ecco i dettagli Ilary Blasi presenta i due opinionisti in studio, Enrico Papi e Vladimir Luxuria. La conduttrice dichiara: “Il meglio deve ancora avvenire, sarà un’Isola abbastanza impegnativa, la novità e che abbiamo diviso i nostri naufraghi in tre tribù”. Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, i concorrenti divisi in tribù: come saranno composte L'articolo proviene da 361 Magazine. Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 aprile 2023)deidi17. Inizia una nuova avventura condotta da Ilary Blasi: ecco i dettagli Ilary Blasi presenta i due opinionisti in studio, Enrico Papi e Vladimir Luxuria. La conduttrice dichiara: “Il meglio deve ancora avvenire, sarà un’abbastanza impegnativa, la novità e che abbiamo diviso i nostri naufraghi in tre tribù”. Leggi anche –> L’dei, i concorrenti divisi in tribù: come saranno composte L'articolo proviene da 361 Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Ma facciamo subito un salto nel backstage con il nostro opinionista! ???? @EnricoPapi2 Twittate con #IsolaParty per… - MedInfinityIT : Fan dei culurgiones, palesatevi! ?? Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta con noi! Seguite QUI e ORA… - MedInfinityIT : Smartphone alla mano e preparatevi a diventare protagonisti di #IsolaParty insieme a noi: il casting online è ORA!… - GjokaPilled : RT @ilReazionario: Forse molti ignorano che il grande principe Totò de Curtis “Foca” ?? discendeva in linea diretta dal grande imperatore Al… - snsknvlt : Ricordiamo al Twitter che per quelle poche settimane in cui Corinne Clery è stata al #gfvip 2 ha litigato col mondo… -