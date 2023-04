Dimentica le chiavi di casa e si arrampica dal balcone: precipita e muore sul colpo (Di lunedì 17 aprile 2023) Tragedia a Messina, nel quartiere dell'Annunziata. Un uomo è morto stamattina, poco dopo le 9, dopo essere precipitato nel tentativo di arrampicarsi da un balcone per entrare nel suo appartamento. Mauro De Salvo, 48 anni, è... Leggi su today (Di lunedì 17 aprile 2023) Tragedia a Messina, nel quartiere dell'Annunziata. Un uomo è morto stamattina, poco dopo le 9, dopo essereto nel tentativo dirsi da unper entrare nel suo appartamento. Mauro De Salvo, 48 anni, è...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 98zerocom : La tragedia all’Annunziata. L’uomo è morto sul colpo #98zero #notizie #messina #sicilia #balcone #casa #messina… - QdSit : Dramma a Messina, dimentica chiavi di casa e prova a rientrare dal balcone: cade e muore - kuku7te : @GretaForse Titolare ha minacciato di levarle le chiavi per non farla entrare in ditta nei we perchè si dimentica c… -