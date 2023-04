Diffidati Fiorentina-Atalanta: i bergamaschi a rischio squalifica in vista della Roma (Di lunedì 17 aprile 2023) Esame Fiorentina con un occhio ai Diffidati per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che nella corsa Champions League deve affrontare ostacoli importanti. Dopo il match perso contro i rossoblù di Thiago Motta, infatti, Hojlund e compagni faranno visita alla Fiorentina capolista nella cornice del Franchi. Gasperini dovrà quindi prestare attenzione alla situazione di Zappacosta, unico diffidato in casa bergamasca. Un titolare a tutti gli effetti, anche se le opzioni in difesa sono numerose. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Esamecon un occhio aiper l’di Gian Piero Gasperini che nella corsa Champions League deve affrontare ostacoli importanti. Dopo il match perso contro i rossoblù di Thiago Motta, infatti, Hojlund e compagni faranno visita allacapolista nella cornice del Franchi. Gasperini dovrà quindi prestare attenzione alla situazione di Zappacosta, unico diffidato in casa bergamasca. Un titolare a tutti gli effetti, anche se le opzioni in difesa sono numerose. SportFace.

