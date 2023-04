Dieta idrica: in cosa consiste, cosa mangiare e controindicazioni (Di lunedì 17 aprile 2023) Fra le diete più in voga del momento c’è senza dubbio quella idrica che consente di perdere peso grazie a un menù liquido da consumare una volta a settimana. Viene chiamata anche Dieta liquida e si tratta di un regime che abbatte il numero di calorie in un solo giorno della settimana, optando per alimenti con consistenza esclusivamente liquida. Nell’articolo di oggi si analizzerà precisamente come questo tipo di alimentazione possa favorire la perdita di peso e possa arrecare benefici all’intero organismo, prendendo sempre in considerazione eventuali controindicazioni o effetti collaterali della giornata liquida, Che cos’è la Dieta idrica? Come appena detto, la Dieta idrica o meglio liquida, è un regime alimentare che contiene solo alimenti liquidi. ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 aprile 2023) Fra le diete più in voga del momento c’è senza dubbio quellache consente di perdere peso grazie a un menù liquido da consumare una volta a settimana. Viene chiamata ancheliquida e si tratta di un regime che abbatte il numero di calorie in un solo giorno della settimana, optando per alimenti connza esclusivamente liquida. Nell’articolo di oggi si analizzerà precisamente come questo tipo di alimentazione possa favorire la perdita di peso e possa arrecare benefici all’intero organismo, prendendo sempre in considerazione eventualio effetti collaterali della giornata liquida, Che cos’è la? Come appena detto, lao meglio liquida, è un regime alimentare che contiene solo alimenti liquidi. ...

