Dieta della dopamina | dimagrire senza perdere il sorriso

La Dieta della dopamina parte dall'esperienza diretta dello chef inglese Tom Kerridge: ha perso 76 chili in tre anni, portando in tavola i cibi della felicità. Tom, infatti, è sempre stato sovrappeso, soprattutto per la sua passione per gli spuntini notturni. Quando è arrivato a pesare ben 190 kg però, ha deciso di cambiare vita. Ma mettersi a Dieta è dura per tutti e di sicuro non ci rende felici. Nessun approccio dietetico sembrava adatto, erano tutti drastici e restrittivi e certamente una Dieta lampo non avrebbe dato i suoi frutti. La soluzione era nel lungo periodo, in un nuovo stile di vita sano per sostituire le cattive abitudini. La soluzione? Cambiare il modo di vedere il cibo, scegliendo alimenti ricchi di fenilalanina e tirosina, due sostanze che stimolano la produzione di ...

