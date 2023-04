Diablo 4 | 4K e 60 FPS su Xbox Series X

(Di lunedì 17 aprile 2023) Nelle ultime ore Blizzard Entertainment ha confermato che4 girerà a risoluzione 4K e 60 FPSX. Ecco tutti i dettagli Negli ultimi giorni Redfall ha suscitato polemiche per il fatto di non girare a 60 FPS suX/S al momento del lancio ma, fortunatamente, sembra proprio che questa non sarà la norma per tutti i principali titoli in uscita. Uno dei più importanti in particolare –4 di Blizzard Entertainment – è stato infatti confermato che girerà a 60 FPS sulle console di generazione attuale di Microsoft e a risoluzione 4K suX. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.4: confermati i 60 FPS suX e la risoluzione 4K ...

Tanto per cominciare, la Open Beta diIV ha ricevuto un aggiornamento delle prestazioni ai ... che a questo punto non sappiamo più quantiriuscirà a macinare con le schede video basate su ...... anzi il frame - rate non è mai sceso sotto la soglia dei 60e spesso andavano ben oltre . ...necessario avere il fantomatico "computer della NASA" per riuscire a godere più che degnamente di...... nella versione finale, il mix che unisce uncon elementi strategici e roguelite . Al momento ... tra le altre uscite, infatti, ricordiamo Street Fighter 6 il 2 giugno,IV il 6 giugno e, ...

Lo dico perché Blizzard conferma che Diablo IV è "diventato oro", il che come al solito ... Speriamo che questo significhi che stiamo ottenendo 60 fps fluidi su console e in generale un'esperienza ...Diablo 4 proporrà i 60 FPS sia su Xbox Series X che su Xbox Series S: questo è quanto promette il game director Rod Fergusson nel recente Official Xbox Podcast.