Di Gennaro: "Milan-Napoli? Gli azzurri faranno una gara importante, ma l'assenza di Kim peserà molto" (Di lunedì 17 aprile 2023) Davide Di Gennaro, calciatore del Portici, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue dichiarazioni: Previsioni sul ritorno dei quarti tra Napoli e Milan? "Spero sia una partita vissuta al massimo dalle due sqaudre, e che ci sia una bella atmosfera, degna di un quarto di Champions. Rispetto all'andata il Napoli potrà godere sia dell'apporto prezioso del pubblico che di un calciatore decisivo come Osimhen". Stagione positiva con il Portici? "Ieri ho realizzato una doppietta che ha aiutato la squadra a vincere contro la Casertana. La stagione sta andando molto bene, ho siglati, sin qui, 12 reti in 20 presenze". Sarebbe errato ridurre l'andata al confronto tra i due portieri, Maignan e Meret? "Anzitutto va specificato che parliamo di due portieri davvero forti.

