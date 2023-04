“Di chi è la colpa”. Julia Ituma, dopo la morte della pallavolista arrivano le parole dell’amica (Di lunedì 17 aprile 2023) Si torna a parlare della terribile vicenda di Julia Ituma, la giocatrice di pallavolo dell’Igor Novara che ha perso la vita a Istanbul, in quello che sembra un suicidio. Julia, 18 anni, si sarebbe lanciata dal sesto piano del suo hotel. O almeno questo è il punto di vista delle autorità turche. La ragazza si trovava sul Bosforo per giocare la semifinale di Champions League di pallavolo. Ora una collega e amica di squadra, in queste ore, ha voluto dedicare un pensiero speciale a Julia Ituma. Parliamo di Sara Bonifacio che con un toccante post ha fatto commuovere tutti. “Ciao titu esordisce la compagna di squadra – Mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta. Il dolore che provo mi svuota ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Si torna a parlareterribile vicenda di, la giocatrice di pallavolo dell’Igor Novara che ha perso la vita a Istanbul, in quello che sembra un suicidio., 18 anni, si sarebbe lanciata dal sesto piano del suo hotel. O almeno questo è il punto di vista delle autorità turche. La ragazza si trovava sul Bosforo per giocare la semifinale di Champions League di pallavolo. Ora una collega e amica di squadra, in queste ore, ha voluto dedicare un pensiero speciale a. Parliamo di Sara Bonifacio che con un toccante post ha fatto commuovere tutti. “Ciao titu esordisce la compagna di squadra – Mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta. Il dolore che provo mi svuota ma ...

