Devil’s Knot – fino a prova contraria | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 17 aprile 2023)è basato su una. Ilè infatti l’adattamento cinematografico del libro di Mara Leveritt: The True Story of the West Memphis Three, in cui viene raccontata la vicenda dei “Tre di West Memphis”, tre adolescenti che, accusati ingiustamente dell’omicidio di tre bambini, scontarono una pena detentiva di ben diciotto anni. Ad oggi il caso di Damien Echols, Jason Baldwin e Jessie Misskelley Jr. viene ricordato come uno dei più clamorosi errori giudiziari nelladegli USA. A seguito dello scalpore suscitato dalla scarcerazione dei tre uomini, avvenuta nel 2011, il regista armeno Atom Egoyan decise di girare unche ...