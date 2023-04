«Devi fare la fine di Vialli», la rivolta napoletana contro le minacce di morte per il milanista Hernandez sotto la foto col figlio (Di lunedì 17 aprile 2023) Una serie di insulti vergognosi sono apparsi tra i commenti ad alcune foto pubblicate dal milanista Theo Hernandez con suo figlio piccolo. Con l’avvicinarsi del ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Napoli, alcuni che si sono autodefiniti sostenitori della squadra allenata da Luciano Spalletti hanno preso di mira il profilo del terzino rossonero per frasi raccapriccianti contro di lui e il bambino. Commenti tipo «Dovete morire entrambi», oppure «ti auguro la fine di Vialli», seguiti però da un fiume di proteste anche da altri tifosi napoletani che hanno subito preso le distanze da quelle frasi. A far crescere l’irritazione di una parte dei tifosi napoletani era stata, tra le altre cose, l’azione dell’espulsione di Zambo Anguissa in cui ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) Una serie di insulti vergognosi sono apparsi tra i commenti ad alcunepubblicate dalTheocon suopiccolo. Con l’avvicinarsi del ritorno dei quarti di finale di Championsil Napoli, alcuni che si sono autodefiniti sostenitori della squadra allenata da Luciano Spalletti hanno preso di mira il profilo del terzino rossonero per frasi raccapricciantidi lui e il bambino. Commenti tipo «Dovete morire entrambi», oppure «ti auguro ladi», seguiti però da un fiume di proteste anche da altri tifosi napoletani che hanno subito preso le distanze da quelle frasi. A far crescere l’irritazione di una parte dei tifosi napoletani era stata, tra le altre cose, l’azione dell’espulsione di Zambo Anguissa in cui ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Theo, insulti choc sui social dai tifosi del Napoli: 'Devi fare la fine di Vialli' e auguri di morte al figlio… - sportface2016 : #Milan, vergognosi insulti al figlio e minacce di morte via social a #TheoHernandez: 'Devi fare la fine di Vialli'… - marifcinter : #Lukaku: 'Il rigore è tutto testa. Preparazione e concentrazione, non devi ascoltare nessuno in quel momento, neanc… - JeeSusIsHere : @realvarriale Potevi finire il tweet al primo punto. Invece devi sempre strafare e fare la figura dell'idiota. - mi48506239 : @BABYWOLFx420 le domando io se vuole andare via con te la conosco o una certa amicizia con lei però devi fare un gr… -