DettoFatto | il miglior gestionale per il condominio

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 17 aprile 2023)è l’app dedicata agli amministratori di. E’ una risorsa non solo utile ma persino decisiva. Agevola tutte le attività, in particolare la comunicazione con i fornitori e con i condomini. Soprattutto, supera i limiti dei software attualmente in circolazione, e che accompagnano (spesso senza grandi risultati) il lavoro degli amministratori. Vale dunque la pena approfondire ed entrare nel dettaglio di, ilper il. Lo faremo in questo articolo. Perché agli amministratori diserve unIl lavoro degli amministratori diè cambiato da qualche anno a questa parte. I cambiamenti non riguardano tanto le attività, quanto le aspettative dei condomini. Essi pretendono – anche ...