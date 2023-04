Design, tutti i numeri di un settore in crescita (Di lunedì 17 aprile 2023) Come sta la Design economy italiana? Benissimo a guardare i numeri alla vigilia della partenza della Design Week a Milano. Parliamo di 2,94 miliardi di valore aggiunto e 63mila occupati (il 14,3% di queste lavora a Milano e provincia). L’Italia è al top in Europa, davanti a Francia, Germania e Spagna. I numeri ci dicono che 1 impresa su 6 nel mondo del Design in Europa è italiana e 1 lavoratore su 5 è italiano. Il settore del Design in Italia conta 36 mila operatori (dati report Design Economy 2023 di Fondazione Symbola, Deloitte Private e POLI.Design) Ci sono 20.320 liberi professionisti e lavoratori autonomi e 15.986 imprese, per un totale di 63 mila lavoratori e un valore aggiunto pari a 2, 94 miliardi (il 18,4% solo a Milano e ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 aprile 2023) Come sta laeconomy italiana? Benissimo a guardare ialla vigilia della partenza dellaWeek a Milano. Parliamo di 2,94 miliardi di valore aggiunto e 63mila occupati (il 14,3% di queste lavora a Milano e provincia). L’Italia è al top in Europa, davanti a Francia, Germania e Spagna. Ici dicono che 1 impresa su 6 nel mondo delin Europa è italiana e 1 lavoratore su 5 è italiano. Ildelin Italia conta 36 mila operatori (dati reportEconomy 2023 di Fondazione Symbola, Deloitte Private e POLI.) Ci sono 20.320 liberi professionisti e lavoratori autonomi e 15.986 imprese, per un totale di 63 mila lavoratori e un valore aggiunto pari a 2, 94 miliardi (il 18,4% solo a Milano e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenteP__ : @aboutoblivion molto bello! poi ha art un po’ da tutti e tre i nier recenti, solo ambientali/promo per i vg ed even… - infoitcultura : Fuorisalone 2023: tutti gli eventi food della Milano Design Week - Esagerataxxx : L’idea geniale di togliersi tutti i denti del giudizio nella design week e prima di due weekend lunghi…. - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: dal 17 al 23 aprile, le vie di Milano si trasformano in palcoscenico per esibizioni, installazi… - BertoSalotti : Gli arredi da esterno sono davvero TUTTI UGUALI? Scopri i divani Brian e John B, la poltrona Caroline, i tavolini C… -