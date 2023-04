Design e riciclo, la collaborazione Kartell-illycaffè (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Prosegue la collaborazione fra Kartell e illycaffè nel segno dell'economia circolare che, in occasione del Salone del Mobile 2023, si amplia con la poltroncina Eleganza Missoni, nelle versioni Ela e Nia, disegnata da Philippe Starck. La novità di quest'anno è la struttura della seduta, realizzata con il sistema di riciclo delle capsule Iperespresso, nelle varianti di colore terracotta e nero. Dopo la sedia Re-Chair, creata da Antonio Citterio per Kartell e nata come oggetto di sperimentazione delle capacità espressive del riciclo, nonché la prima ambassador del progetto che ha permesso di trasformare le capsule di caffè di scarto in un prodotto di Design, l'innovazione di Eleganza Missoni si basa sulla lavorazione già implementata per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Prosegue lafranel segno dell'economia circolare che, in occasione del Salone del Mobile 2023, si amplia con la poltroncina Eleganza Missoni, nelle versioni Ela e Nia, disegnata da Philippe Starck. La novità di quest'anno è la struttura della seduta, realizzata con il sistema didelle capsule Iperespresso, nelle varianti di colore terracotta e nero. Dopo la sedia Re-Chair, creata da Antonio Citterio pere nata come oggetto di sperimentazione delle capacità espressive del, nonché la prima ambassador del progetto che ha permesso di trasformare le capsule di caffè di scarto in un prodotto di, l'innovazione di Eleganza Missoni si basa sulla lavorazione già implementata per ...

