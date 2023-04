Design, dal polimero al prodotto nella materioteca di MM Design (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) - Milano, 17 aprile 2023. Dallo smartphone composto da materiale interamente riciclabile alle sedie di più moderno Design, dall'apparecchio per analisi mediche di ultima generazione a scarpe e borse. Sullo sfondo, quasi a “guidare” il visitatore, Robee, il primo robot italiano umanoide e cognitivo disegnato da MM Design. Realizzazioni legate da un unico filo conduttore: la relazione, inscindibile e bidirezionale, fra Design e materiali smart e sostenibili. La connessione sfocia nella concretezza di prodotti che permeano la vita quotidiana, dalle attività professionali al tempo libero, dalla mobilità al relax di fine giornata. Prodotti e materiali saranno i protagonisti, all'interno del Salone del Mobile 2023, dell'esposizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) - Milano, 17 aprile 2023. Dallo smartphone composto da materiale interamente riciclabile alle sedie di più moderno, dall'apparecchio per analisi mediche di ultima generazione a scarpe e borse. Sullo sfondo, quasi a “guidare” il visitatore, Robee, il primo robot italiano umanoide e cognitivo disegnato da MM. Realizzazioni legate da un unico filo conduttore: la relazione, inscindibile e bidirezionale, frae materiali smart e sostenibili. La connessione sfociaconcretezza di prodotti che permeano la vita quotidiana, dalle attività professionali al tempo libero, dalla mobilità al relax di fine giornata. Prodotti e materiali saranno i protagonisti, all'interno del Salone del Mobile 2023, dell'esposizione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PeschieraComune : ?? VIVI VINTAGE & STREET FOOD ?? DAL 22 al 25 APRILE Mostra mercato del Vintage FOOD TRUCK old style ?? Moda, Design… - LiberationWork : RT @stefanopasottiD: Qui trovate un articolo realizzato dal mio studio #design #designer #designthinking #DesignatedSurvivor60Days #DESIGNA… - SaloneVenezia : Nel 2023 vieni a scoprire... Meva 21 and Solliner 21 ?? Green Dream Boats è un cantiere navale in rapida crescita,… - QuindiciNews : Milano Design week: #Pedonalizzazioni in #Tortona, #Brera e #Durini Dal pomeriggio di lunedì 17 aprile in vigore or… - bitcityit : Alla Milano Design Week, LG presenterà i tv della collezione lifestyle in collaborazione con Moooi: Attraverso “A L… -